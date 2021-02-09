Em boa sequência, Diogo, do Brasiliense, projeta semifinais da Copa Verde contra o Vila Nova

Crédito: Diogo tem sido um dos destaques do Brasiliense na temporada (Divulgação / Brasiliense

Depois de eliminar o Atlético-GO com vitórias nos jogos de ida e de volta, o Brasiliense já se prepara para o confronto das semifinais da Copa Verde, contra o Vila Nova, em partidas que devem ser confirmadas pela CBF para o sábado, em Goiânia, e na quarta-feira, em Brasília.

Além do título regional, a competição vale uma vaga direta na terceira fase da próxima Copa do Brasil. Animado com a boa sequência pessoal e com os últimos resultados da equipe da capital, o lateral-direito Diogo confia que o Jacaré pode seguir avançando.

- Fizemos dois jogos muito sólidos contra o Atlético-GO, que é um clube de série A, e sabemos da nossa qualidade para buscar outra classificação contra o Vila Nova. Tem tudo pra ser um confronto bem equilibrado, mas nosso grupo está bem focado e levando muito a sério a Copa Verde. É a oportunidade de conquistar um título de expressão na temporada – disse o lateral de 22 anos revelado pelo Fluminense e que sofreu somente duas derrotas em 21 jogos com a camisa do Brasiliense.