Em boa fase, Zeca garante vitória do Daegu na Champions Asiática

O atacante Zeca, do Daegu, da Coreia do Sul, vive bom momento desde que deixou o Brasil e vestiu a camisa da equipe asiática. São cinco gols em cinco jogos. Neste sábado, o artilheiro ajudou a equipe conquistar uma vitória contra o Urawa Reds na Liga dos Campeões.

Depois de marcar um hat-trick na terceira partida pelo Daegu, nesta quinta-feira foi a vez do artilheiro, de cabeça, garantir a segunda vitória do time coreano na Liga dos Campeões. Zeca aproveitou bom cruzamento pela esquerda e testou firme para superar o goleiro adversário e garantir a vitória.

- Estou muito feliz por ajudar a equipe mais uma vez. Conseguimos uma vitória muito importante para nossas pretensões dentro da competição. Sabíamos quanto era importante vencer hoje e conseguimos fazer com uma atuação muito sólida e coesa de toda equipe - afirmou o atacante.

Os três pontos conquistados diante da equipe japonesa colocaram o Daegu na primeira colocação do grupo e ajudou a equipe coreana a se reabilitar após a derrota contra o Lion Stailors na última rodada. O próximo confronto é diante do Urawa, em jogo válido pela primeira rodada do returno.