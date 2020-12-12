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Em boa fase, Tottenham visita o Crystal Palace pelo Inglês

Spurs lideram a Premier League e querem manter a sequência de bons resultados para seguirem na liderança. Já os Águias querem seguir no embalo da goleada na última rodada
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Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 13:11
Crédito: WARREN LITTLE / AFP
Líder do Campeonato Inglês, o Tottenham entra em campo neste domingo, às 11h15, contra o Crystal Palace, fora de casa. Os Spurs querem manter a invencibilidade, que já dura nove partidas. Já os Águias, golearam o West Bromwich na última rodada e procuram manter o mesmo nível de atuação.
Vindo de três vitórias seguidas na Premier League, Jose Mourinho chega motivado para o confronto, após levar o prêmio de melhor treinador do mês.
- Esse não é o prêmio de treinador do mês, mas de equipe do mês. Esses caras estão comigo o tempo todo, assistentes, jogadores, analistas, todo mundo que trabalha na equipe. Em um campeonato como o nosso, cada ponto é importante - disse.Pelo Crystal Palace, o treinador Roy Hodgson destacou que, tirando os desfalques a longo prazo, a equipe está inteira para o confronto. O técnico ressaltou a dificuldade de segurar Kane e Son.
- Felizmente, basicamente temos todos em forma. Tyrick foi para casa com um resfriado hoje. As ausências de longo prazo ainda estão fora. Vai ser muito difícil limitar jogadores como Kane e Son a nenhuma chance. Eles também são jogadores que não precisam de muitas chances de puni-lo - disse.
Confira os jogos deste domingo no Campeonato Inglês:
9h - Southampton x Sheffield11h15 - Crystal Palace x Tottenham13h30 - Fulham x Liverpool16h15 - Arsenal x Burnley16h15 - Leicester x Brighton

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