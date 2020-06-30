Em boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo Campeonato Português

Crédito: JOSÉ SENA GOULÃO / AFP

Pela 29ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebe o Gil Vicente, nesta quarta-feira (1), às 17h (horário de Brasília). Os mandantes vivem boa fase na competição, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

OLHANDO PRA CIMACom desempenho ótimo após o retorno da competição, o Sporting busca se manter na terceira colocação. Os mandantes somam 52 pontos, enquanto o Braga, quarto colocado, tem 50.

FASES DISTINTASEnquanto o Sporting ainda não perdeu, o Gil Vicente venceu apenas uma partida e perdeu outras três. Os visitantes conquistaram apenas três dos últimos doze pontos disputados.

PALAVRAS DO COMANDANTE"Já foi dito várias vezes, não pensamos em lugares nenhuns, temos uma distância menor para o quarto classificado, sabemos que uma vitória e uma derrota podem mudar a forma como se vê as equipas, mas a nossa ideia não muda. Na fase em que estamos o foco é na nossa equipa, temos muito para melhorar", disse Rúben Amorim, treinador do Sporting.