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Em boa fase, São Paulo recebe o Fluminense buscando iniciar o Brasileirão 'com o pé direito'

Tricolor chega embalado após a conquista do Campeonato Paulista de 2021 e espera manter o bom momento neste início de Campeonato Brasileiro...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo começa sua campanha no Campeonato Brasileiro de 2021 neste sábado (29), no Morumbi, contra o Fluminense. Embalado após a conquista do Campeonato Paulista, o time busca manter o bom momento neste início do campeonato nacional.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
O título estadual foi um marco crucial para a temporada do São Paulo e para uma possível retomada de sua história vencedora.
Antes da conquista, o Tricolor não levantava uma taça desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana. Assim, a conquista do Paulistão foi importante demais para a confiança do elenco e para a moral dos jogadores.
Após uma campanha incontestável durante o estadual, o time de Hernán Crespo chega para o Brasileirão como um dos favoritos, tendo ótimos números em campo e grandes resultados.
Para a estreia no campeonato, o time chega com força total, escalando o elenco titular. As únicas ressalvas são três desfalques. Daniel Alves e Benítez não entrarão em campo diante do Fluminense devido às suas lesões. Dani lesionou o joelho, enquanto o argentino teve um estiramento no músculo da coxa.
O terceiro desfalque é o zagueiro Arboleda, que está afastado das atividades do clube, cumprindo período de isolamento. O atleta foi flagrado em uma balada clandestina em meio à pandemia e o clube decidiu afastá-lo até ter certeza de que o jogador não esta contaminado com o vírus da Covid-19. O zagueiro também pagará uma multa pelo ocorrido.
Uma provável escalação do treinador Hernán Crespo para o jogo é: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo.
A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Estádio do Morumbi.

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