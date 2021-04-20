Em boa fase, São Paulo e Sporting Cristal se enfrentam na Libertadores

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Nesta terça-feira (20), o São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021. As duas equipes chegam embaladas após sequências de bons resultados e a expectativa é de um bom jogo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

O São Paulo vem de quatro vitórias consecutivas no Campeonato Paulista. Com a volta da competição no dia 10 de abril, o Tricolor emplacou uma sequência de quarto partidas em somente uma semana, jogando uma vez a cada dois dias.

Dessa forma, a equipe conseguiu aproveitar bem este período e, mesmo precisando poupar titulares em um dos jogos, saiu com 100% de aproveitamento, marcando 10 gols e sofrendo somente três.

Desde o início do trabalho de Hernán Crespo, o time disputou oito partidas, todas pelo Paulistão, das quais venceu seis, empatou uma e perdeu uma, tendo 79,16% de aproveitamento. A equipe marcou, ao todo, 20 gols desde a chegada do argentino e é o melhor ataque do campeonato. Na defesa, apenas seis gols foram concedidos nessas oito rodadas.

Do outro lado, uma equipe com uma sequência invicta muito longa, que dura desde outubro de 2020. O Sporting Cristal não perde há mais de seis meses, estando há 21 partidas sem derrota.

Neste período, a equipe somou 16 vitórias e cinco empates, um aproveitamento de 84,12%. Nesta sequência, o time marcou gol 49 vezes e levou somente 19 gols.

No torneio Apertura do Campeonato Peruano, o Sporting Cristal entrou em campo quatro vezes, triunfando em quatro oportunidades, com aproveitamento de 100%. O time marcou 11 gols e tomou apenas um.Com duas equipes em ótima fase, o confronto que marca o início da fase de grupos da Libertadores para os dois times promete ser fortemente disputado. O Tricolor Paulista espera encerrar a longa sequência invicta dos peruanos enquanto o Sporting Cristal espera esfriar o bom momento do São Paulo.