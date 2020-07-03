Em boa fase, Rafael Leão diz que espera ficar muito tempo no Milan

Autor do primeiro gol do Milan no empate contra a SPAL, Rafael Leão começa a ganhar mais minutos na equipe italiana. Com a ausência de Ibrahimovic por lesão, o atacante português fez o segundo gol em três jogos. - Sinto confiança do treinador e da equipa. Trabalho todos os dias para jogar de início, há outros companheiros que têm estado bem mas preparo-me para estar pronto quando o treinador me chama. Quero ser titular e tornar-me um jogador importante desta equipa. Estou feliz aqui e espero ficar muito tempo - disse à "Sky Sports" da Itália.