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futebol

Em boa fase, Rafael Leão diz que espera ficar muito tempo no Milan

Jogador começa a ganhar mais minutos na equipe
italiana e marcou dois gols nos últimos três jogos...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 15:58

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:58

Crédito: Reprodução
Autor do primeiro gol do Milan no empate contra a SPAL, Rafael Leão começa a ganhar mais minutos na equipe italiana. Com a ausência de Ibrahimovic por lesão, o atacante português fez o segundo gol em três jogos. - Sinto confiança do treinador e da equipa. Trabalho todos os dias para jogar de início, há outros companheiros que têm estado bem mas preparo-me para estar pronto quando o treinador me chama. Quero ser titular e tornar-me um jogador importante desta equipa. Estou feliz aqui e espero ficar muito tempo - disse à "Sky Sports" da Itália.
Sobre Ibrahimovic, Leão disse que é um "irmão mais velho".
- É como um irmão mais velho. Me dá conselhos e confiança e está sempre sorridente. É um grande companheiro.

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