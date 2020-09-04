Em boa fase, o volante Jair vem sendo pilar no meio de campo do Galo

Após fazer o gol do título no último final de semana, no Campeonato Mineiro, o volante Jair deu sequência à excelente fase no Galo, agora no Campeonato Brasileiro. Se firmando como titular do técnico Jorge Sampaoli, o camisa 8 havia marcado dois gols decisivos no estadual, na semifinal diante do América-MG e na grande decisão sobre o Tombense. Dessa vez, Jair deixou sua marca contra o São Paulo. Além de marcar um dos tentos da vitória por 3 a 0, o jogador ainda deu uma assistência na partida para o primeiro gol de Alan Franco. -Fico muito feliz em estar ajudando com gols e assistências. Mais uma vez fui feliz hoje e marquei meu terceiro gol no ano. Veio para coroar o nosso título, dar uma sequência boa e nos manter na briga pelo Brasileiro. Seguimos firmes e trabalhando muito- comemorou o volante do Atlético-MG. No triunfo sobre o São Paulo, Jair se tornou o segundo jogador a ultrapassar uma nota 9,0 na avaliação do SofaScore no Brasileirão 2020. Na análise do aplicativo, o volante ficou com 9,1 pela atuação. Além do gol e da assistência, o camisa 8 do Atlético-MG somou dois passes decisivos, uma grande chance criada, ganhou dez duelos, fez seis desarmes, duas interceptações e dois cortes. A boa fase de Jair não é de agora e o volante vem sendo um dos maiores destaques no meio de campo atleticano. O desempenho rendeu uma sequência de quatro jogos entre os 11 iniciais de Sampaoli. Aparecendo com gols e assistências, o camisa 8 foi o maior roubador de bolas na final do Mineiro, com seis desarmes. Na Série A, ele já soma dez desarmes em seis jogos disputados. Além disso, fez ainda um gol, duas assistências, cinco interceptações, quatro cortes, seis lançamentos e ganhou 24 divididas.