Em boa fase no São Paulo, Rigoni pode ter 'proibições' como trunfo para defender a seleção argentina

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Recentemente, algumas das principais ligas europeias de futebol decidiram barrar a convocação de jogadores chamados para defender seleções em países que estejam na lista de risco da contaminação por Covid-19. Com isso, seleções Sul-Americanas podem perder jogadores para a próxima data Fifa, dando lugar a jogadores de outros campeonatos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Um destes é o argentino Emiliano Rigoni, do São Paulo. Vivendo uma ótima temporada pelo Tricolor, o camisa 77 pode ganhar uma oportunidade de defender a seleção argentina caso o treinador Lionel Scaloni precise mudar a lista já divulgada de convocados.

Na atual convocação argentina, cinco jogadores de ataque defendem times da Espanha ou da Itália, duas ligas que barraram atletas de jogar no Brasil (onde a Argentina jogará nessa data Fifa). Com isso, as chances de Rigoni aumentam.

Ao todo, Rigoni entrou em campo 19 vezes pelo São Paulo, participando de catorze gols, com nove gols marcados e cinco assistências dadas.

Em um ótimo momento pelo Tricolor, o argentino é o destaque da equipe e vem sendo um dos jogadores mais importantes na temporada, crucial para a recuperação da equipe no Brasileirão para o sucesso do time na Copa do Brasil, torneio do qual é o artilheiro, com cinco gols em quatro jogos.Na última quarta-feira (26), após marcar dois gols e ser destaque no empate do São Paulo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o atacante falou sobre a vontade de ser convocado.

– Eu jamais vou deixar de sonhar em voltar para a seleção argentina – afirmou Rigoni.