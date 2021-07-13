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futebol

Em boa fase no Santa Clara, Mansur deseja grande ano no clube português

Lateral-esquerdo vive bom momento em Portugal e é titular absoluto da equipe de Açores
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LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 17:37

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:37

Crédito: (Divulgação/Santa Clara
Titular absoluto do Santa Clara e em alta no clube português, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Atlético-MG e Paraná, espera melhorar ainda mais seus números na equipe lusitana. Segundo o jogador, ele tem trabalhado forte para isso.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22- Venho trabalhando muito no dia a dia para fazer outro grande ano com a camisa do Santa Clara e para ajudar o grupo dentro e fora de campo. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e motivado para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
+ Aplicativo "LANCE! Resultados" está disponível para Android e iOS. Baixe agora!
De acordo com Mansur, que tem passagem por Vitória, Bahia e Sport, o Santa Clara vai com tudo para fazer uma grande temporada.
+ Termômetro da Seleção: veja quem decepcionou e quem ganhou pontos durante a Copa América
- Vamos procurar fazer o nosso melhor ao longo da época para conquistarmos nossos objetivos. O elenco está muito focado em fazer um ano especial.

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