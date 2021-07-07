Em boa fase no Rio Branco-ES, Paulinho fala do crescimento em 2021

Destaque do Rio Branco-ES, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, comemorou o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Feliz com a fase, o jogador revelou que tem trabalhado muito para continuar crescendo.
- Tenho trabalhado muito no dia a dia para que essa sequência de 2021 seja muito boa dentro de campo. Venho me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos com a camisa do Rio Branco - disse.
De acordo com o atleta, o objetivo do clube é chegar à Série C.
- Estamos trabalhando muito para alcançarmos nossos objetivos este ano. Nossa ideia é chegar nas finais da Série D para brigarmos pelo acesso.
O Rio Branco volta a campo neste domingo, às 15h, contra o Boa Esporte, pela Série D do Brasileirão-2021. A equipe está na sexta posição no Grupo A6.