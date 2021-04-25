Em boa fase no Rio Branco-ES, Paulinho afirma que a equipe vai atrás do título estadual

Líder do Rio Branco-ES e principal jogador da equipe, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, comemorou o ótimo momento que vive no clube. Feliz com a boa fase, o jogador destacou o trabalho intenso que vem fazendo ao longo dos últimos meses com a camisa alvinegra.- Estou muito feliz por estar jogando e em alto nível novamente. Tenho feito uma ótima temporada e isso me deixa motivado para continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Venho me empenhando para que esse ano de 2021 seja especial dentro e fora de campo - disse o jogador do Rio Branco.