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Em boa fase no Rio Branco-ES, Paulinho afirma que a equipe vai atrás do título estadual

Atacante ex-Flamengo e Santos vive bom momento na carreira e quer sair com a taça do estadual para chegar confiante na Série D...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:19

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 17:19
Crédito: Divulgação / Rio Branco-ES
Líder do Rio Branco-ES e principal jogador da equipe, o atacante Paulinho, ex-Flamengo, Santos e Vitória, comemorou o ótimo momento que vive no clube. Feliz com a boa fase, o jogador destacou o trabalho intenso que vem fazendo ao longo dos últimos meses com a camisa alvinegra.- Estou muito feliz por estar jogando e em alto nível novamente. Tenho feito uma ótima temporada e isso me deixa motivado para continuar crescendo de produção com a camisa do clube. Venho me empenhando para que esse ano de 2021 seja especial dentro e fora de campo - disse o jogador do Rio Branco.
De acordo com o atleta, a meta do grupo é conquistar o estadual para entrar com tudo na Série D.- O título estadual é algo que estamos buscando. O grupo sabe da responsabilidade que terá nas próximas semanas. Queremos levantar esse troféu para entrarmos com tudo na Série D - completou o atacante.

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