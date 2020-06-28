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Em boa fase no Rio Ave, Aderllan destaca temporada no em Portugal

Zagueiro brasileiro é titular da equipe portuguesa e um dos principais nomes da equipe, que ocupa o sexto lugar no Campeonato Português. Time briga por vaga na Liga Europa
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LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 12:18

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 12:18

Crédito: Divulgação
Destaque em Portugal, o zagueiro brasileiro Aderllan celebrou a ótima fase que vive com a camisa do Rio Ave. De acordo com o jogador, esse momento que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.
- Faço uma avaliação muito positiva da temporada. Meu retorno a Portugal foi muito especial e só tenho a comemorar por isso. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que voltei. Trabalhei muito para honrar a camisa do Rio Ave sempre. Foi uma temporada muito forte de todos - disse.
Para o defensor, que também passou por Vitória e São Paulo, a próxima temporada será especial para o Rio Ave. No Velho Continente, Aderllan passou ainda por Valência e Braga.
- Tenho certeza que a próxima temporada será ainda melhor para todos no clube. Estou muito motivado, principalmente após a renovação no Rio Ave. Vou lutar muito para fazer um ano ainda melhor.E MAIS:Maurício destaca ótimo momento na carreira e foca em título nacionalZidane admite que não terá uma carreira longa com treinador e diz: 'Fui melhor como jogador'Melhor em campo, Wendel elogia companheiros por virada do SportingDaniel Tenenbaum é bicampeão israelense com o Maccabi Tel Aviv E MAIS:

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