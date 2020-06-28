Em boa fase no Rio Ave, Aderllan destaca temporada no em Portugal

Crédito: Divulgação

Destaque em Portugal, o zagueiro brasileiro Aderllan celebrou a ótima fase que vive com a camisa do Rio Ave. De acordo com o jogador, esse momento que tem passado com a camisa do clube português vem dando confiança a ele dentro de campo nos últimos meses.

- Faço uma avaliação muito positiva da temporada. Meu retorno a Portugal foi muito especial e só tenho a comemorar por isso. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que voltei. Trabalhei muito para honrar a camisa do Rio Ave sempre. Foi uma temporada muito forte de todos - disse.

Para o defensor, que também passou por Vitória e São Paulo, a próxima temporada será especial para o Rio Ave. No Velho Continente, Aderllan passou ainda por Valência e Braga.