Em boa fase no Remo, Felipe Gedoz quer avançar para a próxima fase da Copa do Brasil contra o CSA

Jogador do Remo desde 2020, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu atenção máxima da equipe no jogo desta terça-feira, com o CSA, pela Copa do Brasil. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande partida e buscar a classificação para a próxima fase do torneio.- Vamos enfrentar um grande adversário e em um confronto que tem tudo para ser muito equilibrado. Temos que ter o máximo de atenção para sairmos com a vitória e com a vaga para a fase seguinte da disputa - disse o meia.