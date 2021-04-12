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Em boa fase no Remo, Felipe Gedoz quer avançar para a próxima fase da Copa do Brasil contra o CSA

Meia que já rodou o Brasil comenta momento que vive no Remo e acredita que pode seguir crescendo com a camisa do clube...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 14:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 14:44
Crédito: Divulgação / Remo
Jogador do Remo desde 2020, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu atenção máxima da equipe no jogo desta terça-feira, com o CSA, pela Copa do Brasil. Segundo o jogador, a meta é fazer uma grande partida e buscar a classificação para a próxima fase do torneio.- Vamos enfrentar um grande adversário e em um confronto que tem tudo para ser muito equilibrado. Temos que ter o máximo de atenção para sairmos com a vitória e com a vaga para a fase seguinte da disputa - disse o meia.
Gedoz ainda destacou a boa fase que vive no Leão novamente e quer ser importante para que o Remo conquiste os seu sobjetivos em 2021.- Estou crescendo jogo a jogo novamente e muito feliz por isso. Vou continuar trabalhando muito para ajudar o Remo a conquistar seus objetivos. O foco é esse agora - completou Gedoz sobre o momento que vive no clube.

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