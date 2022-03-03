Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em boa fase no Paysandu, João Paulo foca em grande temporada no clube

Lateral comentou o ótimo momento que a equipe vive em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 19:02

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:02

Um dos principais jogadores do Paysandu neste início de temporada, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança espera a evolução do grupo nestas próximas semanas. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção em 2022.- Estamos fazendo um ótimo início de ano e isso é importante. Temos que manter um ritmo forte para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos jogos. O elenco está muito motivado para isso - afirmou.
Segundo o jogador, seu desejo é melhorar os números no clube.- Estou trabalhando para fazer bons jogos nestas próximas semanas para ajudar o grupo. Esse começo de ano tem sido muito bom para mim. Espero melhorar ainda mais nesta temporada.
Crédito: Divulgação/Paysandu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados