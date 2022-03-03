Em boa fase no Paysandu, João Paulo foca em grande temporada no clube

Um dos principais jogadores do Paysandu neste início de temporada, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança espera a evolução do grupo nestas próximas semanas. Segundo o atleta, a meta é crescer de produção em 2022.- Estamos fazendo um ótimo início de ano e isso é importante. Temos que manter um ritmo forte para que possamos alcançar nossos objetivos nos próximos jogos. O elenco está muito motivado para isso - afirmou.