Em boa fase no Novorizontino, Bruno Aguiar fala do crescimento do clube

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o ano especial que teve com a camisa do Tigre até aqui. Segundo ele, a meta é continuar crescendo mais e mais para o clube se desenvolver e conquistar os objetivos nos próximos anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D clicando aqui

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- Estou me sentindo em casa com a camisa do Novorizontino. Estava precisando de uma temporada como essa, intensa, com um grande número de jogos, e atuando em alto nível. Vou continuar me dedicando ao máximo para construir uma história aqui - afirmou.

Segundo Aguiar, o Tigrão quer o acesso para a Série C.

- O grupo vai se dedicar ao máximo para chegar ao acesso. Será histórico para o clube e para todos nós jogadores.