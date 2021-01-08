Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em boa fase no Novorizontino, Bruno Aguiar fala do crescimento do clube

Zagueiro comentou a boa temporada do time e a expectativa pelo acesso à Série C...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 22:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 22:47
Crédito: Divulgação/Novorizontino
Principal nome da defesa do Novorizontino, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Sport, Joinville e Figueirense, falou sobre o ano especial que teve com a camisa do Tigre até aqui. Segundo ele, a meta é continuar crescendo mais e mais para o clube se desenvolver e conquistar os objetivos nos próximos anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série D clicando aqui
GALERIA> Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato
- Estou me sentindo em casa com a camisa do Novorizontino. Estava precisando de uma temporada como essa, intensa, com um grande número de jogos, e atuando em alto nível. Vou continuar me dedicando ao máximo para construir uma história aqui - afirmou.
Segundo Aguiar, o Tigrão quer o acesso para a Série C.
- O grupo vai se dedicar ao máximo para chegar ao acesso. Será histórico para o clube e para todos nós jogadores.
O Novorizontino retorna a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Fast Clube-AM, pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão da Série D. No primeiro jogo, em Manaus, o time paulista venceu por 1 a 0. Com um empate, em casa, garante vaga na semi e o acesso para a Série C do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados