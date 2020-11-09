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Em boa fase no Lille, Renato Sanches vira alvo do Wolverhampton

Meio-campista já atuou no Swansea e poderia retornar à Premier League para atuar no clube que, além do treinador Nuno Espírito Santo, conta com oito jogadores portugueses...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 12:53

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:53

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Sendo cada vez mais importante no Lille, Renato Sanches vem atraindo interessados. De acordo com o "Calciomercato", o meio-campista entrou na mira do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.O Wolves é conhecido por adorar jogadores portugueses. Além do treinador, Renato Sanches jogaria com oito atletas de sua nacionalidade: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Fábio Silva e Daniel Podence.
Renato Sanches já atuou na Premier League pelo Swansea, quando foi emprestado pelo Bayern de Munique. O meio-campista de 23 anos foi vendido pelos bávaros ao Lille, em 2019, por 20 milhões de euros.

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