Em boa fase no Lille, Renato Sanches vira alvo do Wolverhampton

Sendo cada vez mais importante no Lille, Renato Sanches vem atraindo interessados. De acordo com o "Calciomercato", o meio-campista entrou na mira do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.O Wolves é conhecido por adorar jogadores portugueses. Além do treinador, Renato Sanches jogaria com oito atletas de sua nacionalidade: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Fábio Silva e Daniel Podence.
Renato Sanches já atuou na Premier League pelo Swansea, quando foi emprestado pelo Bayern de Munique. O meio-campista de 23 anos foi vendido pelos bávaros ao Lille, em 2019, por 20 milhões de euros.