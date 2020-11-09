Em boa fase no Lille, Renato Sanches vira alvo do Wolverhampton

Sendo cada vez mais importante no Lille, Renato Sanches vem atraindo interessados. De acordo com o "Calciomercato", o meio-campista entrou na mira do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.O Wolves é conhecido por adorar jogadores portugueses. Além do treinador, Renato Sanches jogaria com oito atletas de sua nacionalidade: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Fábio Silva e Daniel Podence.