Em boa fase no Lechia Gdansk, Conrado quer vaga na Liga Europa

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Um dos principais nomes do Lechia Gdansk desde o início do ano, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de todos no clube em terminar o campeonato com a vaga na Liga Europa. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste, a meta do grupo é alcançar esta importante meta.

- Vamos em busca dessa vaga na Liga Europa, que seria muito importante para todos no clube. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas últimas partidas e vai trabalhar muito para alcançar esta meta. Vejo todos aqui muito cientes do que temos que fazer. Vamos focar tudo nisso - disse.

Conrado ainda destacou o desejo de crescer mais no Velho Continente.