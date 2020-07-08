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futebol

Em boa fase no Lechia Gdansk, Conrado quer vaga na Liga Europa

Lateral revelou já estar adaptado e se empenhando ao máximo na Polônia
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LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 15:59

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 15:59

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk
Um dos principais nomes do Lechia Gdansk desde o início do ano, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, revelou o desejo de todos no clube em terminar o campeonato com a vaga na Liga Europa. Segundo o jogador, que também atuou no Oeste, a meta do grupo é alcançar esta importante meta.
- Vamos em busca dessa vaga na Liga Europa, que seria muito importante para todos no clube. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestas últimas partidas e vai trabalhar muito para alcançar esta meta. Vejo todos aqui muito cientes do que temos que fazer. Vamos focar tudo nisso - disse.
Conrado ainda destacou o desejo de crescer mais no Velho Continente.
- Vou continuar me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos aqui no futebol europeu e no clube. Estou 100% adaptado e pronto para os desafios que terei.

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