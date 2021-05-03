Em boa fase no Incheon United, Negueba foca em título da K-League nesta temporada

Crédito: (Divulgação / Incheon United

O meia brasileiro Negueba, que teve passagens por clubes como Flamengo e São Paulo, acredita que o Incheon United estará na briga pelo título da K-League esse ano. Para o jogador, o grupo tem muito potencial e vai crescer durante a temporada.

Veja o mata-mata da Champions League- A equipe tem feito um grande trabalho e buscado evoluir, e melhorar seu desempenho durante a temporada. Temos ótimas chances de estar na briga pelo título da K-League esse ano. Só depende da gente - disse o atleta brasileiro.

Segundo Negueba, seu momento no país asiático tem sido especial, e o jogador busca mais.