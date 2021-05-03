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futebol

Em boa fase no Incheon United, Negueba foca em título da K-League nesta temporada

Meia brasileiro revelado pelo Flamengo é destaque na equipe do Incheon United, da Coreia do Sul
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Publicado em 03 de Maio de 2021 às 16:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 16:27
Crédito: (Divulgação / Incheon United
O meia brasileiro Negueba, que teve passagens por clubes como Flamengo e São Paulo, acredita que o Incheon United estará na briga pelo título da K-League esse ano. Para o jogador, o grupo tem muito potencial e vai crescer durante a temporada.
Veja o mata-mata da Champions League- A equipe tem feito um grande trabalho e buscado evoluir, e melhorar seu desempenho durante a temporada. Temos ótimas chances de estar na briga pelo título da K-League esse ano. Só depende da gente - disse o atleta brasileiro.
Segundo Negueba, seu momento no país asiático tem sido especial, e o jogador busca mais.
- Tenho me dedicado ao máximo para continuar crescendo e batendo metas no futebol coreano. Vou continuar me empenhando muito para que esse ano seja especial novamente - concluiu.

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