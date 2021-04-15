Em boa fase no CRB, Edson Mardden quer seguir crescendo com a equipe em 2021

No CRB há alguns anos, o goleiro Edson Mardden destacou o desejo do elenco alagoano em melhorar seu desempenho em campo nesta sequência da temporada. De acordo com o jogador, a meta de todos é ver a equipe crescendo de produção em 2021.- Estamos em um ritmo forte, fazendo bons jogos e buscando essa evolução na temporada. Estamos no caminho certo para crescermos de produção em 2021. Vamos lutar muito para que as próximas semanas sejam de grandes resultados - disse Mardden sobre as expectativas de todos dentro do clube.