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futebol

Em boa fase no CRB, Edson Mardden quer seguir crescendo com a equipe em 2021

Goleiro titular do CRB, Edson elogiou a forma do time dentro de campo e deseja que a evolução não termine tão cedo...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 15:56
Crédito: Divulgação / CRB
No CRB há alguns anos, o goleiro Edson Mardden destacou o desejo do elenco alagoano em melhorar seu desempenho em campo nesta sequência da temporada. De acordo com o jogador, a meta de todos é ver a equipe crescendo de produção em 2021.- Estamos em um ritmo forte, fazendo bons jogos e buscando essa evolução na temporada. Estamos no caminho certo para crescermos de produção em 2021. Vamos lutar muito para que as próximas semanas sejam de grandes resultados - disse Mardden sobre as expectativas de todos dentro do clube.
Segundo o arqueiro, sua fase tem sido muito especial neste momento que passa o CRB e quer seguir crescendo junto da equipe na temporada.- Estou vivendo um momento muito especial no clube e agradeço a todos por isso. Venho me dedicando muito no dia a dia para continuar honrando a camisa do CRB - completou o goleiro da equipe alagoana.

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