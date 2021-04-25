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futebol

Em boa fase no Brasiliense, Carlos Eduardo elogia forma da equipe dentro de campo

Titular do Jacaré exaltou a evolução dos companheiros ao longo do estadual...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:35

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 17:35
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Um dos destaques do Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG elogiou o elenco candango nesta temporada. Segundo o jogador, o grupo tem feito um grande trabalho neste ano.- A equipe vem em uma crescente ao longo dos últimos meses e fazendo uma ótima temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada - disse.
Ainda para o jogador, sua fase tem sido muito especial e exalta o clube pelo momento que tem vivido na carreira.- Estou vivendo um bom momento aqui e agradeço ao clube por isso. Venho trabalhando para ajudar o clube dentro e fora de campo.

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