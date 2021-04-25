Em boa fase no Brasiliense, Carlos Eduardo elogia forma da equipe dentro de campo

Um dos destaques do Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG elogiou o elenco candango nesta temporada. Segundo o jogador, o grupo tem feito um grande trabalho neste ano.- A equipe vem em uma crescente ao longo dos últimos meses e fazendo uma ótima temporada. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo na temporada - disse.