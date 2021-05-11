Em boa fase no Botafogo-SP, Victor Ramos comenta crescimento na equipe de Ribeirão Preto

O zagueiro Victor Ramos, titular do Botafogo-SP, falou sobre o bom desempenho que teve com o clube paulista nestes primeiros meses de 2021. Segundo o jogador, o trabalho que fez nos últimos meses foi muito forte.- Fiz um trabalho forte ao longo dos últimos meses para ter um bom desempenho com a camisa do clube e é isso que está acontecendo. Tem sido um ano muito bom para mim individualmente - comentou o zagueiro.