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futebol

Em boa fase no Botafogo-SP, Victor Ramos comenta crescimento na equipe de Ribeirão Preto

Zagueiro fez boa campanha no Paulistão 2021 e é um dos líderes dentro do grupo tricolor...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:35
Crédito: Divulgação / Botafogo-SP
O zagueiro Victor Ramos, titular do Botafogo-SP, falou sobre o bom desempenho que teve com o clube paulista nestes primeiros meses de 2021. Segundo o jogador, o trabalho que fez nos últimos meses foi muito forte.- Fiz um trabalho forte ao longo dos últimos meses para ter um bom desempenho com a camisa do clube e é isso que está acontecendo. Tem sido um ano muito bom para mim individualmente - comentou o zagueiro.
Segundo Ramos, seu desejo é crescer ainda mais na temporada e seguir tendo bons desempenhos pelo Botafogo-SP.- Minha meta é fazer uma boa sequência nos próximos meses para continuar neste ritmo forte que estou. Estou muito motivado para esse ano.

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