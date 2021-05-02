Em boa fase no Bahrein, Erick Luis destaca grande ano no Al-Hidd

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Voando baixo com a camisa do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Segundo o jogador, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no clube.

+ Veja a tabela da Champions League- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro de campo. Tenho trabalhado muito para continuar melhorando meus números e evoluindo. Sem dúvida, essa temporada foi praticamente perfeita individualmente - disse.

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Erick destacou que seu objetivo é permanecer no futebol árabe por muitos anos.