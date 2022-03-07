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futebol

Em boa fase no AEL, Euller quer evolução da equipe no Chipre

Ex-Vitória, lateral-esquerdo brasileiro está em alta no clube
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 14:01

Publicado em 07 de Março de 2022 às 14:01

Em ótimo momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, quer o crescimento da equipe no Chipre. Segundo o jogador, a meta é a equipe evoluir nestas próximas semanas para atingir seus objetivos na temporada.> Viagem de Cristiano Ronaldo em dia de clássico surpreende vestiário do Manchester United
- Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo e terminar bem a temporada. O grupo está muito motivado para crescer nesta reta final de ano. Esse é o objetivo - disse o jogador.
O último clube de Euller foi a Ferroviária-SP, onde atuou em 2020, antes de se transferir para o AEL Limassol, do Chipre. De acordo com o atleta, seu segundo ano no país tem sido muito especial.
- Estou passando por um momento bom e trabalhando para melhorar ainda mais meu ritmo. Estou em sentindo cada dia melhor no clube - revelou.
Crédito: (Foto:Divulgação

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