Em boa fase no AEL, Euller espera triunfos na reta final de temporada

Crédito: Divulgação / AEL

No AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já vestiu as camisas do Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive com o clube cipriota. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito neste ano.

Veja a tabela das Eliminatórias- Tenho me dedicado ao máximo para fazer uma história no clube. Venho me empenhando para melhorar meus números e meu rendimento em campo nestas próximas semanas. Espero terminar o ano com boas atuações - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o grupo quer terminar a temporada vencendo.