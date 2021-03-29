AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Em boa fase no AEL, Euller espera triunfos na reta final de temporada

Lateral-esquerdo brasileiro ex-Vitória e Bahia vive momento de alta no clube da República do Chipre
...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:26
Crédito: Divulgação / AEL
No AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já vestiu as camisas do Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive com o clube cipriota. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito neste ano.
Veja a tabela das Eliminatórias- Tenho me dedicado ao máximo para fazer uma história no clube. Venho me empenhando para melhorar meus números e meu rendimento em campo nestas próximas semanas. Espero terminar o ano com boas atuações - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, o grupo quer terminar a temporada vencendo.
- Queremos encerrar a temporada com bons jogos e vitórias. O elenco está muito focado e motivado para isso. Estamos fazendo um grande campeonato e isso é importante - falou Euller.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Show de Harry Styles desta terça-feira é cancelado em São Paulo
Show de Harry Styles desta terça-feira é cancelado em São Paulo
Jovem morre após 'dar grau' e ser atingido pela própria moto em Cachoeiro
Jovem morre após 'dar grau' e ser atingido pela própria moto em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: cobertura do incêndio no Arquivo Geral do TJES na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados