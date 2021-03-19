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futebol

Em boa fase na Ucrânia, brasileiro projeta duelo contra o Shakhtar

Camisa 10 do Lviv, Álvaro marcou dois gols e deu uma assistência em quatro jogos...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 18:38
Crédito: Divulgação / FC Lviv
O atacante Álvaro vem fazendo uma boa temporada a nível individual, fato que tem chamado a atenção em seu retorno ao Lviv, da Ucrânia. Até o momento, em quatro partidas no campeonato local, o jogador marcou dois gols e deu uma assistência.
+ Veja a tabela da Champions LeagueNeste fim de semana, porém, sua equipe terá um duro adversário. Lanterna do Campeonato Ucraniano, o Lviv recebe o poderoso Shakhtar Donetsk, vice-líder da competição, no domingo. O atleta projetou o duelo e demonstrou confiança.
- Este é um jogo que todo jogador gosta de jogar. O Shakhtar é um grande clube, o time é forte e nós vamos ter a oportunidade de tentar fazer melhor e vencer. Estou motivado, os bons números são um incentivo para nós que estamos buscando metas no campeonato, e se destacar na frente de grandes craques é sinal que o trabalho está sendo bem feito - disse Álvaro.
Com 12 pontos em 16 partidas disputadas, o Lviv amarga a última posição da tabela. A equipe, porém, ainda tem dois jogos atrasados e pode subir na tabela.

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