Em boa fase na Ucrânia, brasileiro projeta duelo contra o Shakhtar

Crédito: Divulgação / FC Lviv

O atacante Álvaro vem fazendo uma boa temporada a nível individual, fato que tem chamado a atenção em seu retorno ao Lviv, da Ucrânia. Até o momento, em quatro partidas no campeonato local, o jogador marcou dois gols e deu uma assistência.

+ Veja a tabela da Champions LeagueNeste fim de semana, porém, sua equipe terá um duro adversário. Lanterna do Campeonato Ucraniano, o Lviv recebe o poderoso Shakhtar Donetsk, vice-líder da competição, no domingo. O atleta projetou o duelo e demonstrou confiança.

- Este é um jogo que todo jogador gosta de jogar. O Shakhtar é um grande clube, o time é forte e nós vamos ter a oportunidade de tentar fazer melhor e vencer. Estou motivado, os bons números são um incentivo para nós que estamos buscando metas no campeonato, e se destacar na frente de grandes craques é sinal que o trabalho está sendo bem feito - disse Álvaro.