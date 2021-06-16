Em boa fase na Tailândia, Samuel foca em temporada perfeita no Buriram

Crédito: Divulgação/Buriram United

Destaque do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, e que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube tailandês. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

Veja a tabela da Eurocopa- Estou muito feliz e motivado com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei ao clube. Venho trabalhando para melhorar meus números e para ajudar o Buriram a conquistar seus objetivos nos próximos anos - disse o brasileiro.

Samuel destacou a vontade de todos os jogadores no elenco da equipe do Buriram United em brigar por títulos na próxima temporada do futebol tailandês.