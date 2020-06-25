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Em boa fase na Bulgária, brasileiro faz gol e é eleito craque do jogo

O meia Wesley Natã vive dias de glória pela equipe. Em sua melhor temporada na carreira, segundo ele mesmo, anotou o importante tento da vitória na última segunda-feira...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:24

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 20:24
Crédito: Facebook/Tsarsko Selo
Autor do gol da vitória que pode salvar o Tsarsko Selo do rebaixamento do Campeonato Búlgaro, o brasileiro Wesley Natã vive dias de glória pela equipe. Em sua melhor temporada na carreira, segundo ele mesmo, o meia-atacante anotou o tento vitorioso na última segunda-feira contra o Etar Veliko Tarnovo.
- Fico muito feliz pelo gol e pela atuação no último jogo. Acredito que isso é uma consequência do trabalho que vem sendo realizado desde o início da temporada. Me sinto mais feliz ainda em poder ajudar a equipe a conquistar esses pontos que são muito importantes para nossa sequência no campeonato - declarou Wesley Natã, que fez a seguinte afirmação:
- Está sendo minha melhor temporada e me sinto muito feliz e confiante. Estou tendo uma sequência muito boa de jogos, onde estou conseguindo desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais minhas características. Quero continuar evoluindo para terminar da melhor maneira possível essa temporada e coroar tudo que foi feito durante o campeonato.E MAIS:Wanderson projeta permanência no futebol dos Emirados ÁrabesFábio comemora retorno do Japonês para voltar a marcarCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholWilliam Carvalho e Leicester se acertam para o atleta deixar o BetisPedro se aproxima de acordo com a Roma para a próxima temporadaEm sua primeira temporada fora do Brasil, Wesley surgiu como um dos destaques do Tsarsko Selo valorizando seu passe em 300 mil euros (R$ 1,8 milhões na cotação atual). Hoje, o brasileiro vale 500 mil (R$ 3 milhões), segundo sites especializados do futebol búlgaro. O meia-atacante está entre os dez atletas no campeonato nacional que mais tiveram essa crescente. Wesley Natã tenta explicar os motivos disso acontecer e projeta seu futuro:
- Essa é minha primeira temporada na Europa e estou me sentindo muito bem aqui. Tenho o objetivo de disputar grandes campeonatos europeus e estou trabalhando para isso. Ainda possuo contrato com o FC Tsarsko Selo e estou focado em ajudar a equipe a conquistar os objetivos. No futebol as coisas acontecem rápido, devo estar preparando e pronto para o que aparecer logo a frente - finalizou o brasileiro.
No Brasil, Wesley Natã tem passagens por Chapecoense, Bahia e Atlético-GO. O próximo compromisso do meia-atacante pelo Tsarsko Selo é nesta sexta-feira, contra o Vitosha Bistritsa. Por seu clube, foi titular nos 24 jogos que participou, deu três assistências e marcou três gols. E MAIS:

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