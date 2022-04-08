Em boa fase, Moreira vê valor de mercado subir em apenas 4 meses no ano

O lateral-direito da seleção portuguesa sub-18 e cria da base do São Paulo, João Moreira, chamou atenção nesta temporada por seu desempenho apresentado na equipe principal do Tricolor paulista. Com isso, em apenas quatro meses no ano, seu valor de mercado foi atualizado para 2M €, isto é, cerca de R$10 milhões. No São Paulo desde 2017, Moreira conquistou os títulos da a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17, ambas em 2020. Neste ano, passou a integrar o elenco profissional guiado por Rogério Ceni.