Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em boa fase, Moreira vê valor de mercado subir em apenas 4 meses no ano

Cria da base do São Paulo e atleta da Seleção Portuguesa sub-18, o jogador teve seu valor de mercado atualizado para 2M € ...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 16:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 16:33
O lateral-direito da seleção portuguesa sub-18 e cria da base do São Paulo, João Moreira, chamou atenção nesta temporada por seu desempenho apresentado na equipe principal do Tricolor paulista. Com isso, em apenas quatro meses no ano, seu valor de mercado foi atualizado para 2M €, isto é, cerca de R$10 milhões. No São Paulo desde 2017, Moreira conquistou os títulos da a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17, ambas em 2020. Neste ano, passou a integrar o elenco profissional guiado por Rogério Ceni.
Com apenas 17 anos, o jovem atleta chamou atenção devido ao seu desempenho nas partidas disputadas nesta temporada. Seu grande destaque, até o momento, foi no Campeonato Paulista 2022. TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogosSua estreia como titular foi na partida contra o Água Santa, na fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o Tricolor garantiu sua vitória por um placar de 2 a 1.
Crédito: ValordeMoreiraaumentaemapenasquatromesesdoano(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados