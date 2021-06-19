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Em boa fase, meio de campo do Galo pode ser a chave para vencer a Chapecoense no Mineirão

O setor tem tido boas atuações e garante ao sistema de Cuca confiabilidade na destruição de jogadas e construções ofensivas...
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Publicado em 

19 jun 2021 às 19:57

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 19:57

Crédito: Jair é um dos líderes de interceptações e desarmes do time, vem sendo peça importante na equipe alvinegra-(Bruno Cantini/Agência galo
O Brasileirão de 2021 não começou da melhor forma para o Atlético-MG. Logo na estreia, o time foi derrotado, de virada, para o Fortaleza em pleno Mineirão. Mas, nas três rodadas seguintes, conseguiu três vitórias sem sofrer nenhum gol.
O time se reorganizou e está em busca da liderança da competição, com nove pontos. E, no duelo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, 21 de junho, no Mineirão, pela quinta rodada do campeonato. O meio de campo tem se destacado neste momento sólido do time, com boas atuações de Jair, que marcou gol contra o São Paulo e lidera o número de interceptações e desarmes ao lado de Hyoran. Allan, que tem sido menos “violento”, sem levar cartões, também tem ajudado.
E, na força do meio de campo, que ainda conta com Nacho Fernández em ´ótima forma, que o Galo espera chegar ao topo da tabela e emendar uma arrancada para um sonhado título brasileiro.

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