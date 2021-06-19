Em boa fase, meio de campo do Galo pode ser a chave para vencer a Chapecoense no Mineirão

O Brasileirão de 2021 não começou da melhor forma para o Atlético-MG. Logo na estreia, o time foi derrotado, de virada, para o Fortaleza em pleno Mineirão. Mas, nas três rodadas seguintes, conseguiu três vitórias sem sofrer nenhum gol.

O time se reorganizou e está em busca da liderança da competição, com nove pontos. E, no duelo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, 21 de junho, no Mineirão, pela quinta rodada do campeonato. O meio de campo tem se destacado neste momento sólido do time, com boas atuações de Jair, que marcou gol contra o São Paulo e lidera o número de interceptações e desarmes ao lado de Hyoran. Allan, que tem sido menos “violento”, sem levar cartões, também tem ajudado.