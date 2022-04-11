Em boa fase, Lucas Cândido avalia sequência e nova função no Al Dhafra

Contratado há menos de três meses e com vínculo válido até o final da atual edição da UAE League, o volante Lucas Cândido vem se consolidando como uma das principais peças do Al Dhafra. Com dois gols e três assistências anotadas nos nove jogos disputados até aqui, o brasileiro vem contribuindo para a fuga da zona de rebaixamento, da qual seu time já abriu oito pontos.Titular em todos os jogos desde sua chegada à UAE League, Lucas Cândido não atuou durante os 90 minutos apenas em uma oportunidade, quando deixou o campo aos 35 minutos da etapa final na vitória sobre o Emirates Cup. Ao todo, são 800 minutos disputados e nove jogos em sequência como titular, algo que o volante não tinha desde a disputa da Série B de 2019 pelo Vitória.

- Graças a Deus estou tendo uma boa sequência desde que cheguei ao Al Dhafra. A cada jogo o time está mais confiante, entrosado, e isso também ajuda o treinador a manter a mesma equipe para as partidas seguintes. A condição física e a sequência de jogos andam lado a lado, uma depende da outra. Com a sequência que venho recebendo, minha condição física vem melhorando jogo após jogo - justificou.

Tendo construído sua carreira inteira como volante e lateral-esquerdo desde os tempos de Atlético-MG, Lucas Cândido encontrou no Al Dhafra uma nova função: a de meia-atacante. Atuando mais avançado, com liberdade, seu rendimento cresceu e seu retorno à equipe tem sido positivo tendo em vista seus bons números e desempenho.

- Estou trabalhando duro para me adaptar o mais rapidamente possível a essa nova função. É uma posição onde fico mais próximo do gol e assim consigo contribuir diretamente com gols e assistências. Fico contente por poder vir ajudando a equipe nesses últimos jogos e mais ainda pelos pontos que nosso time vem somando - completou o atleta de 28 anos, que volta a campo no próximo dia 22 diante do vice-líder Al-Wahda, pela UAE League.