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futebol

Em boa fase, Gabriel lidera desarmes pelo Corinthians no Brasileirão-2020

Volante também é um dos que mais acertam passes no elenco entre os jogadores da sua posição. Diante do Coritiba, ele foi eleito o melhor em campo na transmissão da TV Globo...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 16:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
É inegável que o sistema defensivo do Corinthians melhorou com a chegada de Vagner Mancini. Tanto é que mesmo com dois jogadores a menos, no último domingo, conseguiu segurar uma equipe forte, no caso, o Grêmio. Essa melhora se deve também ao volante Gabriel, que segundo o SofaScore, é o melhor do elenco quando se fala em desarmes por jogo (2,2).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
A presença do meio-campista em campo converge com a boa fase da defesa corintiana, que tem sido mais segura e ficado mais protegida nesses últimos jogos. Em média, Gabriel acerta 87% dos passes por partida, e é o segundo volante que mais passa a bola com qualidade do time, atrás apenas de Cantillo.
Prova disso, foi a partida dele diante do Coritiba. O jogador foi quem mais acertou passes no primeiro tempo, com 29. Ele também fez sete lançamentos, sendo cinco certos. Chegando ao ataque, o volante ainda quase fez um gol nos acréscimos na primeira etapa. Na última quarta-feira, Gabriel acertou 80% dos passes que tentou e ganhou cinco dos setes duelos que disputou pelo chão.Além disso, com o camisa 5 em campo, o Corinthians não perdeu em 70% das partidas que disputou nessa temporada. Diante do Coxa, ele foi eleito o melhor em campo pela transmissão da TV Globo e recebeu o troféu na saída de campo.
- Craque do jogo, obrigado por todos que votaram, que apoiaram, mas o importante é isso, são os três pontos - disse o meio-campista à Corinthians TV.
Gabriel é um dos maiores vencedores de títulos do atual elenco, com quatro conquistas: três campeonatos paulistas (2017, 2018 e 2019) e um campeonato brasileiro (2017). Em 2020, o atleta alvinegro atuou em 30 jogos. No Corinthians desde 2017, o volante já fez, ao todo, 178 partidas pelo clube.

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