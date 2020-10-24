Em boa fase, Fabinho deve renovar com o Liverpool

Fabinho deve permanecer no Liverpool por mais algumas temporadas. A imprensa britânica informa que o brasileiro está em negociações avançadas com os Reds para estender seu contrato e receber uma valorização salarial.Em grande fase, Fabinho é um dos principais jogadores do Liverpool. Contratado em 2018, o brasileiro tem contrato com o clube inglês até 2023. Ele virou uma peça chave para Jürgen Klopp, principalmente após a lesão de Virgil Van Dijk.