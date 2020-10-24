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Em boa fase, Fabinho deve renovar com o Liverpool

Reds ofereceram uma valorização salarial ao brasileiro e negócio está avançado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 16:03

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 16:03

Crédito: SHAUN BOTTERILL/AFP
Fabinho deve permanecer no Liverpool por mais algumas temporadas. A imprensa britânica informa que o brasileiro está em negociações avançadas com os Reds para estender seu contrato e receber uma valorização salarial.Em grande fase, Fabinho é um dos principais jogadores do Liverpool. Contratado em 2018, o brasileiro tem contrato com o clube inglês até 2023. Ele virou uma peça chave para Jürgen Klopp, principalmente após a lesão de Virgil Van Dijk.
As negociações estão avançadas e o negócio deverá ser concretizado em breve. Além de aumentar o tempo de contrato, Fabinho também receberá uma valorização salarial. Ele foi titular em oito partidas na temporada e soma uma assistência.

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