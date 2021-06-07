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futebol

Em boa fase, Everton Heleno quer grande sequência no América-RN

Meia já passou por CSA, Botafogo-PB e Santa Cruz...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:54

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:54

Crédito: O Mecão está na Série D do Campeonato Brasileiro (Divulgação / América-RN
Em ótimo momento vestindo a camisa do América-RN, o meia Everton Heleno pediu intensidade máxima da equipe visando a sequência da temporada. Segundo o jogador, o grupo quer crescer de produção nas próximas semanas.
Conheça os 24 treinadores da Eurocopa, que começa na próxima sexta-feira
- Nossa ideia é continuar trabalhando firme para crescermos de produção nesta temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para melhorar o rendimento em campo e para fazer uma ótima sequência em 2021. - disse.
VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASILSegundo Heleno, seu desejo é evoluir no clube.
- Vestir a camisa do América tem sido muito especial. Espero construir uma história de títulos aqui. Estou muito focado nisso. - concluiu.

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