Em boa fase, Everton Heleno quer grande sequência no América-RN

Crédito: O Mecão está na Série D do Campeonato Brasileiro (Divulgação / América-RN

Em ótimo momento vestindo a camisa do América-RN, o meia Everton Heleno pediu intensidade máxima da equipe visando a sequência da temporada. Segundo o jogador, o grupo quer crescer de produção nas próximas semanas.

Conheça os 24 treinadores da Eurocopa, que começa na próxima sexta-feira

- Nossa ideia é continuar trabalhando firme para crescermos de produção nesta temporada. O grupo vem se dedicando ao máximo para melhorar o rendimento em campo e para fazer uma ótima sequência em 2021. - disse.

VEJA DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASILSegundo Heleno, seu desejo é evoluir no clube.