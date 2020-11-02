Em boa fase, Diogo Jota é elogiado por Klopp e Alexander-Arnold

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Com um grande início no Liverpool, Diogo Jota foi elogiado por Jürgen Klopp. Após a vitória sobre o West Ham por 2 a 1, na qual o novo reforço marcou e garantiu os três pontos, o treinador dos Reds afirmou que essa foi uma grande contratação.

- Ele tem 23 anos, está na melhor idade, e já tem muita experiência. É um excelente rapaz, foi uma excelente contratação. Nunca seguramos os jogadores no início, só precisam de tempo para se adaptarem, mas eu sabia que, no caso dele, não demoraria muito a se adaptar pelo estilo de jogo do Wolves - disse Klopp.O lateral-direito Trent Alexander-Arnold também falou sobre a forma recente de Jota e elogiou o jogador.