Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em boa fase, Diogo Jota é elogiado por Klopp e Alexander-Arnold

Treinador e lateral dos Reds avaliaram o jogador muito bem e
disseram que se adaptou muito rápido ao novo clube...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2020 às 11:50
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Com um grande início no Liverpool, Diogo Jota foi elogiado por Jürgen Klopp. Após a vitória sobre o West Ham por 2 a 1, na qual o novo reforço marcou e garantiu os três pontos, o treinador dos Reds afirmou que essa foi uma grande contratação.
- Ele tem 23 anos, está na melhor idade, e já tem muita experiência. É um excelente rapaz, foi uma excelente contratação. Nunca seguramos os jogadores no início, só precisam de tempo para se adaptarem, mas eu sabia que, no caso dele, não demoraria muito a se adaptar pelo estilo de jogo do Wolves - disse Klopp.O lateral-direito Trent Alexander-Arnold também falou sobre a forma recente de Jota e elogiou o jogador.
- Dentro e fora de campo, o Diogo é um bom rapaz. Se integrou bem e se tornou parte da equipe muito rápido. Não é fácil chegar e se adaptar tão rápido Está aprendendo mais a cada dia sobre nosso estilo de jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial
SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados