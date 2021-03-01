Em boa fase, Arboleda comemora marca de 150 jogos no São Paulo

Crédito: Reprodução

O zagueiro Arboleda alcançou uma marca histórica com a camisa do São Paulo no último domingo (28), no empate em 1 a 1 diante do Botafogo-SP, pela estreia do Campeonato Paulista.

TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

Autor do gol são-paulino na partida, o defensor chegou ao feito de 150 jogos com a camisa do Tricolor Paulista. Titular e um dos pilares da zaga do São Paulo, Arboleda publicou um texto em suas redes sociais comemorando a marca.

GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira!– Feliz demais em alcançar esse feito em um dos maiores clubes do mundo e o maior do Brasil. Agradeço a Deus pela oportunidade nesses quase 4 anos defendendo as cores do São Paulo e conseguir chegar aos 150 jogos com essa camisa. Continuarei dando meu máximo dentro de campo para honrar cada vez mais esse manto. Obrigado! – celebrou.

Contratado em 2017, Arboleda possui números expressivos tanto defensivamente quanto ofensivamente com a camisa do São Paulo. Nos 150 jogos disputados, o zagueiro balançou as redes em dez oportunidades, além de quatro assistências. Segundo o site de estatísticas SofaScore, o equatoriano se sobressai na defesa. Ao todo foram 780 cortes, 195 interceptações, 165 desarmes e um aproveitamento de 67.1 % nos duelos aéreos.