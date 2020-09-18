Em baixa, Renato garante permanência no Grêmio e explica o motivo

A fase do Grêmio não é das melhores. Se no Brasileirão o time não embalou, na Libertadores o Tricolor viu seus rivais se aproximarem e com isso a torcida aumentou o tom das críticas em cima do elenco e do técnico Renato Portaluppi.Nesta sexta-feira, o comandante apareceu na sala de imprensa ao lado do presidente Romildo Bolzan e deixou claro que, se enxergar que perdeu a mão no trabalho, vai pedir demissão antes de ser demitido.

‘Eu não coloco R$ 1 real de multa e poderia fazê-lo, como muitos treinadores fazem. E ai fíca no dia a dia, discutindo, brigando, querendo bronca para ser mandado embora e ganhar multa. Eu não sou deste tipo. Então, tenho caminho aberto, porta aberta para entrar e para sair, sem problema algum. Não vai ser o Renato, no momento em que sentir que está prejudicando o Grêmio, que vai querer ficar. Podem ficar tranquilos que esta decisão eu vou tomar antes do presidente, com todo o respeito a ele. Vou falar a ele e agradecer. Mas agora o momento é de seguir’, disse Renato.