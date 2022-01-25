Em baixa no Real Madrid, atacante pode ser emprestado ao Arsenal

Sem espaço no elenco do Real Madrid, o atacante Luka Jovic pode se transferir para a Inglaterra ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornal 'The Sun', o Arsenal está interessado no sérvio, mas também tem outros dois jogadores na mira: Isak, da Real Sociedad, e Vlahovic, da Fiorentina.+ Sergio Ramos marca seu primeiro gol, Messi retorna e PSG goleia o Reims no Francês

Contudo, dos três, quem tem mais possibilidade de acertar com o Arsenal é Jovic, já que Dusan Vlahovic tem pré-acordo com a Juventus. Com relação a Alexander Isak, o jornal relata que o clube considera 'praticamente impossível' fechar a negociação com o sueco.

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A expectativa do Arsenal é fechar com Jovic por empréstimo até junho, com possibilidade de compra ao fim da cessão. Aos 24 anos, o atleta brilhou com as camisas de Benfica e Eintracht Frankfurt. Revelado pelo Estrela Vermelha, o atacante não tem recebido chances com Carlo Ancelloti.