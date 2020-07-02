Em baixa no Barcelona, Griezmann entra na mira do Arsenal

A estadia de Antonie Griezmann na Catalunha pode ser abreviada. Com pouco moral com o técnico Quique Setién no Barcelona, que o deixou no banco nos dois últimos jogos e o colocou em campo apenas nos minutos finais das partidas contra Celta e Atlético de Madrid, o jogador pode receber uma proposta do Arsenal em breve.
De acordo com o jornal britânico "Daily Express", os Gunners observam atentamente a situação do francês no Camp Nou e podem negociar com os espanhóis a contratação do atacante campeão mundial em 2018 com a França na Rússia.
Além do Arsenal, outro clube interessado em Griezmann, segundo o portal, é a Inter de MIlão. Lautaro Martínez, alvo do Barcelona, poderia, inclusive, entrar na negociação. O clube italiano já anunciou para a próxima temporada a contratação de Hakimi, ex-Borussia Dortmund, que pertencia ao Real Madrid.
Griezmann foi contratado pelo Barcelona em julho do ano passado, no início da temporada. O jogador custou 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões na ocasião) e assinou um contrato até 2024. Sua multa rescisória está estipulada em 800 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões).