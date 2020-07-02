futebol

Em baixa no Barcelona, Griezmann entra na mira do Arsenal

Jogador tem ficado no banco nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e pode considerar uma mudança de ares. Francês custou mais de R$ 500 milhões ao Barça...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:48

Crédito: AFP
A estadia de Antonie Griezmann na Catalunha pode ser abreviada. Com pouco moral com o técnico Quique Setién no Barcelona, que o deixou no banco nos dois últimos jogos e o colocou em campo apenas nos minutos finais das partidas contra Celta e Atlético de Madrid, o jogador pode receber uma proposta do Arsenal em breve.
De acordo com o jornal britânico "Daily Express", os Gunners observam atentamente a situação do francês no Camp Nou e podem negociar com os espanhóis a contratação do atacante campeão mundial em 2018 com a França na Rússia.
Além do Arsenal, outro clube interessado em Griezmann, segundo o portal, é a Inter de MIlão. Lautaro Martínez, alvo do Barcelona, poderia, inclusive, entrar na negociação. O clube italiano já anunciou para a próxima temporada a contratação de Hakimi, ex-Borussia Dortmund, que pertencia ao Real Madrid.
Griezmann foi contratado pelo Barcelona em julho do ano passado, no início da temporada. O jogador custou 120 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões na ocasião) e assinou um contrato até 2024. Sua multa rescisória está estipulada em 800 milhões de euros (R$ 4,7 bilhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

