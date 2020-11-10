Em baixa e sem sequência, Eriksen será negociado pela Inter de Milão

Desde que chegou à Itália, Christian Eriksen não conseguiu repetir o bom desempenho do Tottenham. Assim, conforme noticia a imprensa inglesa, o meio-campista dinamarquês será negociado pela Inter de Milão na próxima janela de transferências.Com dificuldades de se adaptar, Eriksen teve problemas com Antonio Conte. Após fazer uma boa partida por sua seleção, o meio-campista disse que não era escalado na posição correta pelo treinador da Internazionale. Um retorno ao Tottenham não está descartado. O clube inglês é um dos vários interessados no dinamarquês e pode fazer uma proposta em breve para tê-lo de volta.