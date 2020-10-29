Em baixa, Avaí busca reabilitação diante de rival que costuma complicar a sua vida

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Sem vencer nos últimos três jogos da Série B, o Avaí despencou na classificação e viu a pressão em cima do técnico Geninho aumentar consideravelmente, fato que fez o treinador explodir na última coletiva de imprensa.Em meio a um turbilhão de emoções, o Leão volta a campo no próximo sábado, diante do América-MG e precisa reagir para a tranquilidade retornar à Ressacada.

O problema é que historicamente, os duelos contra o Coelho de Minas Gerais não são fáceis. Ao longo da história, o Avaí venceu o rival cinco vezes. Por outro lado, o América venceu seis jogos. Além disso, outros cinco empates fecham o retrospecto do confronto.

No quesito número de gols a vantagem também é mineira que marcou 20 contra 16 do time de Santa Catarina.