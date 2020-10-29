Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em baixa, Avaí busca reabilitação diante de rival que costuma complicar a sua vida
futebol

Em baixa, Avaí busca reabilitação diante de rival que costuma complicar a sua vida

Em toda a história do confronto diante do América-MG, o Leão só venceu cinco partidas, contra seis vitórias do Coelho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 15:46

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:46

Crédito: Reprodução Premiere
Sem vencer nos últimos três jogos da Série B, o Avaí despencou na classificação e viu a pressão em cima do técnico Geninho aumentar consideravelmente, fato que fez o treinador explodir na última coletiva de imprensa.Em meio a um turbilhão de emoções, o Leão volta a campo no próximo sábado, diante do América-MG e precisa reagir para a tranquilidade retornar à Ressacada.
O problema é que historicamente, os duelos contra o Coelho de Minas Gerais não são fáceis. Ao longo da história, o Avaí venceu o rival cinco vezes. Por outro lado, o América venceu seis jogos. Além disso, outros cinco empates fecham o retrospecto do confronto.
No quesito número de gols a vantagem também é mineira que marcou 20 contra 16 do time de Santa Catarina.
No último duelo entre eles, em novembro de 2014, o América-MG venceu por 3 a 0, no estádio Independência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados