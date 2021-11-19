Em baixa, atacante Pablo completará um mês sem jogar pelo São Paulo

Bastante criticado pela torcida, o atacante Pablo está em baixa no São Paulo. Isso se reflete nas últimas partidas do camisa nove no Tricolor. Dos sete jogos do clube do Morumbi sob o comando de Rogério Ceni, Pablo só foi utilizado em dois: na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, e na derrota para o Red Bull Bragantino, pelo mesmo placar. A entrada dele no Majestoso, inclusive, ativou uma cláusula em seu contrato que o renovou até o final de 2023. Isso porque o jogador atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR.