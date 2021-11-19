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Em baixa, atacante Pablo completará um mês sem jogar pelo São Paulo

Última partida do camisa nove pelo Tricolor foi na vitória por 1 a 0 diante do Internacional. Com Ceni no comando, Pablo atuou somente em dois jogos de sete ...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 07:00

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 07:00

Bastante criticado pela torcida, o atacante Pablo está em baixa no São Paulo. Isso se reflete nas últimas partidas do camisa nove no Tricolor. Dos sete jogos do clube do Morumbi sob o comando de Rogério Ceni, Pablo só foi utilizado em dois: na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, e na derrota para o Red Bull Bragantino, pelo mesmo placar. A entrada dele no Majestoso, inclusive, ativou uma cláusula em seu contrato que o renovou até o final de 2023. Isso porque o jogador atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR.
Depois desse jogo, o camisa nove foi utilizado somente na derrota para o Red Bull Bragantino, quando foi titular e saiu na segunda etapa, no dia 24 de outubro. Somando essas duas partidas, Pablo tem 71 minutos jogados com Rogério Ceni no comando do Tricolor Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Após essa partida em Bragança Paulista, Pablo foi relacionado para os jogos diante de Internacional, Bahia, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas.
O próximo jogo do São Paulo será no dia 24 de novembro, contra o Athletico-PR, no Morumbi. Sendo assim, o camisa nove completará um mês sem jogar no Tricolor. Nessa temporada, Pablo possui 37 jogos e 13 gols marcados, sendo artilheiro da equipe na temporada.
Crédito: ÚltimapartidadePablonoSãoPaulofoidia24deoutubro,contraoBragantino(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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