Em baixa, atacante Pablo completará um mês sem jogar pelo São Paulo

Bastante criticado pela torcida, o atacante Pablo está em baixa no São Paulo. Isso se reflete nas últimas partidas do camisa nove no Tricolor. Dos sete jogos do clube do Morumbi sob o comando de Rogério Ceni, Pablo só foi utilizado em dois: na vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, e na derrota para o Red Bull Bragantino, pelo mesmo placar. A entrada dele no Majestoso, inclusive, ativou uma cláusula em seu contrato que o renovou até o final de 2023. Isso porque o jogador atingiu o número de partidas prevista em contrato para o aumento de seu vínculo. Além do aumento na duração do contrato, o Tricolor terá que pagar uma quantia ao Athletico-PR.
Depois desse jogo, o camisa nove foi utilizado somente na derrota para o Red Bull Bragantino, quando foi titular e saiu na segunda etapa, no dia 24 de outubro. Somando essas duas partidas, Pablo tem 71 minutos jogados com Rogério Ceni no comando do Tricolor Paulista.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Após essa partida em Bragança Paulista, Pablo foi relacionado para os jogos diante de Internacional, Bahia, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas.
O próximo jogo do São Paulo será no dia 24 de novembro, contra o Athletico-PR, no Morumbi. Sendo assim, o camisa nove completará um mês sem jogar no Tricolor. Nessa temporada, Pablo possui 37 jogos e 13 gols marcados, sendo artilheiro da equipe na temporada.