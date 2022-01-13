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futebol

Em ato heroico, colombiano James Rodríguez salva companheiro da morte no Qatar

Meia prestou socorro ao zagueiro Coulibaly, que sofreu parada cardíaca no gramado...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 15:48

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:48

O meia James Rodríguez viveu dia de herói no Qatar nesta semana. Durante partida entre Al Rayyan, equipe do colombiano, e Al Wakrah, o zagueiro Ousmane Coulibaly sofreu uma parada cardíaca, e o jogador ex-Real Madrid ajudou a socorrer o companheiro de time.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
"O médico do Al Wakrah, Mukhtar Shabaan, confirmou que James Rodríguez deu um passo importante para ajustar a posição da cabeça de Ousmane Coulbaly logo após este ter colapsado, para que pudesse respirar de forma adequada", escreveu o clube nas redes sociais.
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
A partida, válida pela primeira divisão do campeonato catari, foi adiada após o ocorrido e voltou a ser disputada na última segunda-feira, com vitória do Al Rayyan por 3 a 0. Antes do jogo ser reiniciado, jogadores das duas equipes homenageara o ato heroico de James Rodríguez.
Crédito: JamesRodríguezatuapeloAlRayyan,doQatar(Foto:Reprodução/Instagram

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