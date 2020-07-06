Em ascensão, Milan recebe a líder Juventus pelo Campeonato Italiano

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe a Juventus nesta terça-feira (7), às 16h45 (horário de Brasília). Com os dois times em boa fase, a expectativa é de um grande jogo no San Siro, em Milão.
ASCENSÃOO Milan vive uma grande fase. Após o retorno da competição, o clube treinado por Pioli ainda não perdeu: soma três vitórias e um empate. Paquetá, que cresceu de rendimento, pode ganhar chance no decorrer da partida.
LÍDER ISOLADOA Juventus, por outro lado, já está praticamente com a taça garantida. Com sete pontos de vantagem para a vice-líder Lazio, a Velha Senhora venceu as quatro partidas depois do retorno do campeonato.
DESFALQUES IMPORTANTESO Milan tem desfalques conhecidos de longa data: Musacchio, Léo Duarte e Castillejo. Pelo lado da Juventus, Dybala e De Ligt cumprem suspensão, mas Chiellini e Alex Sandro estão liberados para a partida.
PALAVRAS DO PROFESSOR"Amanhã é um jogo difícil, o Milan é um time que criou dificuldades para nós durante toda a temporada e, atualmente, está em ótimas condições físicas e mentais, tendo disputado os últimos jogos em excelente nível. O aspecto mental é crucial, e jogar a cada três dias é delicado. Será um mês muito difícil e temos que pensar em um jogo de cada vez", disse Maurizio Sarri, treinador da Juventus.