Em ascensão, Milan recebe a líder Juventus pelo Campeonato Italiano

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Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebe a Juventus nesta terça-feira (7), às 16h45 (horário de Brasília). Com os dois times em boa fase, a expectativa é de um grande jogo no San Siro, em Milão.

ASCENSÃOO Milan vive uma grande fase. Após o retorno da competição, o clube treinado por Pioli ainda não perdeu: soma três vitórias e um empate. Paquetá, que cresceu de rendimento, pode ganhar chance no decorrer da partida.

LÍDER ISOLADOA Juventus, por outro lado, já está praticamente com a taça garantida. Com sete pontos de vantagem para a vice-líder Lazio, a Velha Senhora venceu as quatro partidas depois do retorno do campeonato.

DESFALQUES IMPORTANTESO Milan tem desfalques conhecidos de longa data: Musacchio, Léo Duarte e Castillejo. Pelo lado da Juventus, Dybala e De Ligt cumprem suspensão, mas Chiellini e Alex Sandro estão liberados para a partida.