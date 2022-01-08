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Em apresentação, Jadson revela motivo de aceitar a proposta do Vitória

Meio-campista chega como o nome mais badalado dentre as contratações do Leão da Barra para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 10:14

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 10:14

Nesta semana, o meio-campista Jadson realizou a sua entrevista coletiva de apresentação como um dos reforços do Vitória para a temporada. E, logo na sua primeira aparição, deixou claro qual foi o motivo mais forte que o conduziu a aceitar a proposta do Leão da Barra.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Para ele, além de como lhe foi apresentado o projeto de reabilitação do clube por parte do Diretor de Futebol, Alex Brasil, outro ponto que lhe chamou a atenção é o desafio em si de participar da retomada do Nego rumo a Série B do Campeonato Brasileiro.
Considerado como o nome mais badalado dentre as contratações feitas pela diretoria, Jadson fez questão de não fugir da responsabilidade, apontando que tem ciência do nível de cobrança que deve receber.
- Eu não vim aqui por dinheiro, vim por desafios. Nós todos somos motivados por desafios, minha carreira toda foi dessa maneira. O projeto que o Alex [Brasil, diretor de futebol do Leão] me explicou, toda direção, eles estão empenhados a fazer, comprei esse projeto. Agora quero ajudar o Vitória a subir para a Série B e conquistar os objetivos desse ano - disse o jogador, agregando:
- Eu tenho minha responsabilidade no grupo. Pode ter certeza que vou chamar essa responsabilidade. Sei que vou ser cobrado, como todos os jogadores. Cada um tem sua responsabilidade dentro de campo. A torcida do Vitória pode ter certeza que estou empenhado nos treinamentos, para ficar bem fisicamente, para, quando chegarem os campeonatos, ajudar da melhor maneira possível. Se eu estiver bem fisicamente, tenho condições de ajudar a equipe a conquistar as vitórias.
Aos 38 anos de idade, o rubro-negro será a oitava equipe na carreira profissional do atleta revelado pelo Athletico-PR. Antes, ele defendeu, além do time paranaense, Shakhtar Donetsk-UCR, São Paulo, Corinthians, Tianjin Quanjian e Avaí
Crédito: Jogadorafirmaterciênciadascobrançasquedevereceber(PietroCarpi/ECVitória

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