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Em apresentação, Alisson diz que São Paulo não teme rivais: 'Pode bater de frente com qualquer um'

O jogador assinou contrato com o São Paulo até 31 de dezembro de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 15:56

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 15:56

Apresentado no São Paulo nesta quarta-feira (19), o meia-atacante Alisson, de 28 anos, acredita que o São Paulo tenha condições de brigar por igual com qualquer um de seus rivais paulistas no Estadual, mesmo com Palmeiras e Corinthians tenham mantido o time-base da última temporada, enquanto o Tricolor passou por mudanças.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Pelo tamanho do São Paulo, pode bater de frente com qualquer um. Pelos reforços, pelos jogadores que já estavam aqui, pelo trabalho do Rogério. Estamos trabalhando muito, e independentemente do adversário, vamos encarar. Vamos trabalhar, nos entrosar. Pelo tamanho do São Paulo, pode encarar qualquer equipe, sim - afirmou o atleta.
Além de Alisson, o time comandado por Rogério Ceni contratou mais quatro reforços para 2022: o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e os meias Patrick e Nikão. O contrato de Alisson vai até o dia 31 de dezembro de 2024.Sobre a parceria com Rafinha, com quem atuou junto no Grêmio em 2021 e será novamente seu colega de clube, agora, no São Paulo.
- É um privilégio trabalhar com o Rafa, aprendi muito no ano passado. Ele tem um espírito vencedor e me ajuda muito dentro de campo, como foi no Grêmio. Ele é um líder dentro de campo, e o Rogério Ceni sabe tirar de cada atleta o seu melhor - completou o meia-atacante.
Crédito: AlissonéapresentadonoSãoPaulo(RubensChiri/saopaulofc.net

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