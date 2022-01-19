Em apresentação, Alisson diz que São Paulo não teme rivais: 'Pode bater de frente com qualquer um'

Apresentado no São Paulo nesta quarta-feira (19), o meia-atacante Alisson, de 28 anos, acredita que o São Paulo tenha condições de brigar por igual com qualquer um de seus rivais paulistas no Estadual, mesmo com Palmeiras e Corinthians tenham mantido o time-base da última temporada, enquanto o Tricolor passou por mudanças.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Pelo tamanho do São Paulo, pode bater de frente com qualquer um. Pelos reforços, pelos jogadores que já estavam aqui, pelo trabalho do Rogério. Estamos trabalhando muito, e independentemente do adversário, vamos encarar. Vamos trabalhar, nos entrosar. Pelo tamanho do São Paulo, pode encarar qualquer equipe, sim - afirmou o atleta.

Além de Alisson, o time comandado por Rogério Ceni contratou mais quatro reforços para 2022: o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e os meias Patrick e Nikão. O contrato de Alisson vai até o dia 31 de dezembro de 2024.Sobre a parceria com Rafinha, com quem atuou junto no Grêmio em 2021 e será novamente seu colega de clube, agora, no São Paulo.

- É um privilégio trabalhar com o Rafa, aprendi muito no ano passado. Ele tem um espírito vencedor e me ajuda muito dentro de campo, como foi no Grêmio. Ele é um líder dentro de campo, e o Rogério Ceni sabe tirar de cada atleta o seu melhor - completou o meia-atacante.