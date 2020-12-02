Em apenas oito meses no Manchester United, Bruno Fernandes é eleito o Jogador do Mês pela quinta vez

Crédito: Divulgação/Manchester United

Uma das contratações mais impactantes da história do Manchester United, Bruno Fernandes foi eleito novamente como o Melhor Jogador do Mês dos Red Devils. Essa é a quinta vez em oito meses que o português conquista o prêmio.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEEm votação feita pelos torcedores, o português venceu. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências no mês de novembro. Com ele, competiram o brasileiro Fred, que ficou em segundo lugar e Harry Maguire, em terceiro.