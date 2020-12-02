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Em apenas oito meses no Manchester United, Bruno Fernandes é eleito o Jogador do Mês pela quinta vez

Meio-campista português marcou quatro gols e deu duas assistências em novembro
e foi o mais votado pela torcida para ganhar o prêmio novamente...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 12:07

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 12:07

Crédito: Divulgação/Manchester United
Uma das contratações mais impactantes da história do Manchester United, Bruno Fernandes foi eleito novamente como o Melhor Jogador do Mês dos Red Devils. Essa é a quinta vez em oito meses que o português conquista o prêmio.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEEm votação feita pelos torcedores, o português venceu. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências no mês de novembro. Com ele, competiram o brasileiro Fred, que ficou em segundo lugar e Harry Maguire, em terceiro.
Na última temporada, Bruno Fernandes chegou em janeiro e venceu nos meses de fevereiro, março, junho e agosto. Em 20/21, Juan Mata foi o melhor em setembro e Marcus Rashford em outubro.

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