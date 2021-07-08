Em anúncio de Felipão, Grêmio resgata imagens de sua última apresentação

Crédito: Treinador irá para a sua quarta passagem no Imortal (Divulgação/Grêmio

Logo depois da derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o Grêmio confirmou as expectativas ao oficializar o retorno de Luiz Felipe Scolari ao cargo de treinador o qual ele já ocupou em outras 370 oportunidades no clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, diante do cenário onde a pandemia ainda é uma realidade latente, o clube se valeu de imagens relacionadas a sua última apresentação, que havia acontecido em 2014.

Com o caráter de idolatria aflorado e o técnico ainda "machucado" pela dura derrota na Copa do Mundo em casa onde ele era o comandante da equipe no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha, a chegada de Felipão já no Aeroporto Salgado Filho foi cercada de uma multidão de gremistas celebrando seu retorno.