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futebol

Em anúncio de Felipão, Grêmio resgata imagens de sua última apresentação

Treinador trabalhou no clube de Porto Alegre pela última vez entre julho de 2014 e maio de 2015...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 08:23

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 08:23
Crédito: Treinador irá para a sua quarta passagem no Imortal (Divulgação/Grêmio
Logo depois da derrota por 2 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, o Grêmio confirmou as expectativas ao oficializar o retorno de Luiz Felipe Scolari ao cargo de treinador o qual ele já ocupou em outras 370 oportunidades no clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, diante do cenário onde a pandemia ainda é uma realidade latente, o clube se valeu de imagens relacionadas a sua última apresentação, que havia acontecido em 2014.
Com o caráter de idolatria aflorado e o técnico ainda "machucado" pela dura derrota na Copa do Mundo em casa onde ele era o comandante da equipe no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha, a chegada de Felipão já no Aeroporto Salgado Filho foi cercada de uma multidão de gremistas celebrando seu retorno.
Quando chegou na Arena, o técnico ainda se deparou com um dos setores das arquibancadas tomada de torcedor gritando seu nome e comemorando o início da então terceira passagem. Todavia, apesar da celebração, ele teve um aproveitamento de 25 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, tendo ficado no cargo por 50 partidas até maio de 2015.

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