Em ano de Copa América, Quintero mira seleção e espera um grande ano pelo Fortaleza

Crédito: Divulgação/ Leonardo Moreira - Fortaleza EC

Depois de uma temporada em que o Fortaleza brigou até as últimas rodadas para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici mostra que 2021 pode ser diferente. O colombiano Quintero afirma que o elenco já virou a chave e agora busca um ano com grandes conquistas.

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- O torcedor, que ficou afastado da nossa casa em 2020, espera e merece muito mais de nós. Temos capacidade de atingir conquistas importantes. Vamos brigar pelo Estadual, pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e tentar recolocar o Tricolor de Aço em uma competição Sul-Americana mais uma vez - afirmou.Especulado em outros clubes da Série A, o zagueiro mostra não se preocupar com isso e foca em fazer um ano em alto nível dentro do Fortaleza.

- Já recebi sondagens, mas não perco tempo com isso. Os meus empresários cuidam dessa parte- afirmou o defensor do Leão.O zagueiro entende que boas apresentações podem refletir em uma convocação para representar o seu país durante a Copa América 2021.

- Eu conheço o Rueda (novo técnico da Colômbia), e sei que ele vai olhar para todos os atletas de forma ampla. Quero trabalhar muito bem aqui no Fortaleza, fazer grandes jogos e ganhar títulos. Isso vai me credenciar para ser lembrado pelo treinador da nossa seleção - projetou Quintero.