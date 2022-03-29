Em amistoso preparatório para Copa do Qatar, Inglaterra vence Costa do Marfim

Nesta quarta-feira, a Inglaterra venceu a Costa do Marfim por 3 a 0 em Londres. Os ingleses, que já estão classificados para a Copa do Mundo, aproveitaram o amistoso para testar peças e construíram a vitória tranquila após a expulsão do lateral marfinense Aurier aos 40 minutos do primeiro tempo. TRANQUILIDADE APÓS EXPULSÃO​O jogo começou equilibrado e com chances para ambas as seleções. Mas aos 30 minutos do primeiro tempo Watkins abriu o placar. Logo após, aos 40 minutos o lateral marfinense Aurier foi expulso e dificultou a partida para os africanos. Antes do encerramento da primeira etapa, Steerling ampliou o placar e a Inglaterra foi para o vestiário vencendo por 2 a 0.