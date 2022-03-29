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futebol

Em amistoso preparatório para Copa do Qatar, Inglaterra vence Costa do Marfim

Após expulsão de Aurier, ingleses constroem vitória tranquila sobre seleção africana...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 19:44

Publicado em 29 de Março de 2022 às 19:44

Nesta quarta-feira, a Inglaterra venceu a Costa do Marfim por 3 a 0 em Londres. Os ingleses, que já estão classificados para a Copa do Mundo, aproveitaram o amistoso para testar peças e construíram a vitória tranquila após a expulsão do lateral marfinense Aurier aos 40 minutos do primeiro tempo. TRANQUILIDADE APÓS EXPULSÃO​O jogo começou equilibrado e com chances para ambas as seleções. Mas aos 30 minutos do primeiro tempo Watkins abriu o placar. Logo após, aos 40 minutos o lateral marfinense Aurier foi expulso e dificultou a partida para os africanos. Antes do encerramento da primeira etapa, Steerling ampliou o placar e a Inglaterra foi para o vestiário vencendo por 2 a 0.
SEGUNDO TEMPO APAGADO​Na volta do intervalo era esperar uma goleada, só que a seleção da casa não teve fôlego para esticar o placar e teve uma atuação tímida. Somente nos acréscimos Tyrone Mings, zagueiro do Aston Villa, cabeceou firme para fechar o placar.A Inglaterra já está classificada para a Copa do Mundo desde a goleada por 10 a 0 sobre San Marino. Com o resultado, o país foi o líder do Grupo I nas Eliminatórias Europeias.
Crédito: InglaterravenceaCostadoMarfimcomtranquilidade(GLYNKIRK/AFP

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